Bursa'da yangın faciası: Üç ay önce taşındığı evde can verdi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde üç katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

1 /4 Yangın, saat 20.00 sıralarında merkez Mollarap, Onbaşı Çıkmazı Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Hızla büyüyen alevleri söndürmeyen mahalle sakinleri 112 ekiplerini arayıp yardım istedi.

2 /4 Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken 63 yaşındaki Aysel Açar'ın cansız bedenine balkonda ulaştı. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

3 /4 3 ay önce taşınmış

Polis ekiplerince yürütülen soruşturmada Açar'ın 3 ay önce taşındığı ve kirada oturduğu öğrenildi. Acı haberi alan kızı ise gözyaşları içinde apartmana koştu.