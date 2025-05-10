Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da yangın faciası: Üç ay önce taşındığı evde can verdi

Bursa'da yangın faciası: Üç ay önce taşındığı evde can verdi

21:5310/05/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde üç katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın, saat 20.00 sıralarında merkez Mollarap, Onbaşı Çıkmazı Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Hızla büyüyen alevleri söndürmeyen mahalle sakinleri 112 ekiplerini arayıp yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken 63 yaşındaki Aysel Açar'ın cansız bedenine balkonda ulaştı. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

3 ay önce taşınmış


Polis ekiplerince yürütülen soruşturmada Açar'ın 3 ay önce taşındığı ve kirada oturduğu öğrenildi. Acı haberi alan kızı ise gözyaşları içinde apartmana koştu. 

Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışan kız, olay yerinden uzaklaştırıldı. Açar'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

#Bursa
#Yangın
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eczacılar Günü 2025 ne zaman? Eczacılık Günü 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü?