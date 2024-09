Büyük İstanbul Otogarı'nda okula dönüş yoğunluğu: Bir hafta sürecek

'BİR HAFTADAN SONRA 3 KİŞİYLE GİDİP 5 KİŞİYLE GEL HESABIYLA DEVAM EDECEK'





Özel bir seyahat firmasında çalışan Barış Seyfi, bir hafta sonra yoğunluğun önemli ölçüde azalacağının altını çizerek, "Yoğunluk başladı tabi ki bütün illerden dönüşler başladı. Çünkü okullar açılıyor, bundan dolayı artık sezon bitti. Tatilciler dönüyor, okullarla beraber yoğunluk var tabi. Bu genellikle Karadeniz de olsun Doğu'su, Güneydoğu'su her tarafta yoğunluk mevcut hem dönüşte hem gidişte. Şu anda tabii ki bu yoğunluğumuz bir haftalıktır. Bir haftadan sonra 3 kişiyle gidip 5 kişiyle gel hesabıyla devam edecek otobüsler her zamanki gibi. Mazotlara da zam geliyor, bunla mücadeleye devam. Başka bir şey yok. Bir haftalık bir yoğunluk var. Bundan sonra bir yoğunluk yok 3 kişiyle 5 kişiyle gidecek araçlar zarar hep devam edecek aynı şekilde. Sefer sayıları da azalacak tabii ki. Sadece azalmasından ibaret değil 3 araba gönderen 2'ye düşecek, 1'e düşecek. Bazı firmalar var kesmiyor mecburi devam ettirmek zorunda kalıyor. Bundan ibaret, her zaman hayat devam ediyor devam etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.