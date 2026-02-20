Yeni Şafak
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda TIR devrildi, şoförü yaralandı

23:0820/02/2026, Cuma
G: 21/02/2026, Cumartesi
DHA
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği konteyner yüklü TIR devrildi. Kazada yaralanan TIR'ın şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM otoyolu Büyükçekmece Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği M.O idaresindeki 34 DPD 634 plakalı konteyner yüklü TIR devrildi. 

Kazanın ardından araçta sıkışan şoför, diğer sürücüler tarafından çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. 

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen şoför M.O. ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, TIR'ın vinçle olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. 

