Çay tiryakileri dikkat, sahte çay alarmı: Uzmanlardan "içmeden önce bu testi mutlaka yapın" uyarısı geldi

Çay keyfinizi zehir edebilecek tehlikeli ürünlere karşı alarm verildi. Uzmanlar, piyasada dolaşan “sahte çay”ların sayısını her geçen gün artışta olduğunu belirtiyor. Basit ama etkili bir yöntemle herkes kendi mutfağında gerçek ile taklidini ayırt edebilecek. Ancak bu yöntemin perde arkasında ne yatıyor? İşte 15 dakikada yapabileceğiniz sahte çay testi…
Türkiye'nin vazgeçilmez içeceği olan çayda, ortaya çıkan sahte ve katkı sorunu son dönemde sıkça gündeme geliyor. Piyasaya sürülen düşük fiyatlı ürünler insan sağlığına da ciddi tehlikeler sunuyor. Uzmanlara göre, çayın rengi, kokusu ve tadı artık tek başına yeterli bir gösterge değil. Görünüşte aynı olan iki ürün, aslında birbirinden tamamen farklı olabiliyor.
Basit bir testle sahte çayı ayırt edin
Tüketicilerin evde uygulayabilecekleri basit bir yöntemle sahte çayı ayırt edebileceği ifade ediliyor. Test, sadece 15 dakika içinde sonuç veriyor. Ancak yöntem kadar önemli olan bir diğer konu da, ortaya çıkan farkın boyutu. Gerçek çay doğal rengiyle dikkat çekerken, katkı maddesi içeren ürünler yapay renk yayabiliyor. Bu da sağlık açısından ciddi risk anlamına geliyor.
Evde sahte çay testi nasıl yapılır?
Sahte çayı tespit etmenin en pratik yöntemlerinden biri, evde uygulanabilen basit bir su testiyle yapılabiliyor. İşte adım adım uygulama şekli:
Temiz bir bardak veya cam kavanoz alın.
Şeffaf olması önerilir, böylece renk değişimini net görebilirsiniz.
Oda sıcaklığında bir bardak su koyun.
Soğuk veya ılık su da olabilir. Kaynar su kullanılmıyor.
Bir kaşık çayı suya bırakın.
Herhangi bir karıştırma veya sallama yapmadan, sadece bekletin.
15 dakika bekleyin.
Bu sürede çayın suya nasıl etki ettiğini gözlemleyin.
Gözlem yapın:
Eğer çay kısa sürede koyu renk veriyorsa, bu boya veya katkı maddesi ihtimalini güçlendirir.
Gerçek çay, soğuk suda bu kadar hızlı demlenmez ve rengini hemen vermez.
Sağlık riski: sadece damak tadı değil, vücut da etkileniyor
Sahte çaylarda kullanılan katkı maddeleri sadece tat ve kokuya zarar vermiyor. Uzmanlar, uzun vadeli tüketim durumunda sindirim sisteminden karaciğere kadar pek çok organda tahribata neden olabileceğini belirtiyor. Ayrıca bu ürünlerdeki boyar maddelerin bazıları, uluslararası gıda standartlarında yasaklı bileşenler arasında yer alıyor.
Uzmanlardan uyarı: Etiketine değil, kaynağına bakın
Uzmanlar, tüketicilerin alışverişte marka tercihlerinde dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Etiketlerde “doğal”, “organik” veya “geleneksel” gibi ifadeler olsa da, bu ifadeler her zaman güvenilir bir üretim sürecine işaret etmeyebilir.
Tüketicilere tavsiye, bilinen ve denetlenen markaları tercih etmeleri ve çok ucuz ürünlere temkinli yaklaşmaları yönünde.