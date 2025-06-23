Çay tiryakileri dikkat, sahte çay alarmı: Uzmanlardan "içmeden önce bu testi mutlaka yapın" uyarısı geldi

Temiz bir bardak veya cam kavanoz alın.





Şeffaf olması önerilir, böylece renk değişimini net görebilirsiniz.





Oda sıcaklığında bir bardak su koyun.





Soğuk veya ılık su da olabilir. Kaynar su kullanılmıyor.





Bir kaşık çayı suya bırakın.





Herhangi bir karıştırma veya sallama yapmadan, sadece bekletin.





15 dakika bekleyin.





Bu sürede çayın suya nasıl etki ettiğini gözlemleyin.





Gözlem yapın:





Eğer çay kısa sürede koyu renk veriyorsa, bu boya veya katkı maddesi ihtimalini güçlendirir.





Gerçek çay, soğuk suda bu kadar hızlı demlenmez ve rengini hemen vermez.