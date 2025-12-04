Cellat görmek istiyorsan CHP'nin geçmişine bak

Cellat görmek istiyorsan aynaya bak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Celladına aşık olma” çıkışına tepki göstererek “Sayın Özel hedef saptırmasın. Kendini boşu boşuna hiç yormasın. Eğer cesareti varsa ve bir cellat görmek istiyorsa aynaya baksın. Kendi tarihine baksın. CHP’nin geçmişine baksın. Celladı orada zaten görecektir” dedi.



