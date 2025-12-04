Cellat görmek istiyorsan CHP'nin geçmişine bak

Yeni Şafak Gazetesi'nin 04 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Enflasyonda kasım sürprizi
Enflasyon, kasım ayında yüzde 0,87 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,87'den yüzde 31,07’ye geriledi.
Cellat görmek istiyorsan aynaya bak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Celladına aşık olma” çıkışına tepki göstererek “Sayın Özel hedef saptırmasın. Kendini boşu boşuna hiç yormasın. Eğer cesareti varsa ve bir cellat görmek istiyorsa aynaya baksın. Kendi tarihine baksın. CHP’nin geçmişine baksın. Celladı orada zaten görecektir” dedi.
Fırtına tura esti
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda konuk ettiği Vanspor'u Danylo ve kendi kalesine Ensar'ın attığı gollerle geçerek adını grup aşamasına yazdırdı.