Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cellat görmek istiyorsan CHP'nin geçmişine bak

Cellat görmek istiyorsan CHP'nin geçmişine bak

04:004/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 04 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 04 Aralık 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Enflasyonda kasım sürprizi

Enflasyon, kasım ayında yüzde 0,87 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,87'den yüzde 31,07’ye geriledi.


Cellat görmek istiyorsan aynaya bak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Celladına aşık olma” çıkışına tepki göstererek “Sayın Özel hedef saptırmasın. Kendini boşu boşuna hiç yormasın. Eğer cesareti varsa ve bir cellat görmek istiyorsa aynaya baksın. Kendi tarihine baksın. CHP’nin geçmişine baksın. Celladı orada zaten görecektir” dedi.


Fırtına tura esti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda konuk ettiği Vanspor'u Danylo ve kendi kalesine Ensar'ın attığı gollerle geçerek adını grup aşamasına yazdırdı.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık PPK toplantısı detayları