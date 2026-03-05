Yeni Şafak
Deniz 7 metre gitti, gizemli 'Kral Yolu' ortaya çıktı: Marmara Denizi'nde sıra dışı görüntü

13:005/03/2026, Perşembe
DHA
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Marmara Denizi'nin yaklaşık 7 metre çekilmesiyle birlikte halk arasında 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalık alanlar yeniden ortaya çıktı. Ortaya çıkan manzara sahilde yürüyüş yapan vatandaşların da ilgisini çekti. Öte yandan denizin çekildiği alan dronla havadan da görüntülendi.

Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde deniz yaklaşık 7 metre çekildi.


Mevsimsel gelgitler nedeniyle oluşan çekilme sonucu, normalde su altında kalan ve bölge halkı tarafından 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalıklar su üstüne çıktı.


Denizin çekildiği bölgede oluşan kayalıkların üzerine toplanan çok sayıda martı, sığ sularda ve kayalıkların arasında bulunan küçük balıkları avlamaya çalıştı.


Ortaya çıkan manzara sahilde yürüyüş yapan vatandaşların da ilgisini çekti. Öte yandan denizin çekildiği alan dronla havadan da görüntülendi.


Görüntülerde kayalıkların geniş bir alanda ortaya çıktığı görülürken, bölgede yaşanan deniz çekilmesinin her yıl bu dönemlerde rüzgar ve gelgit etkisiyle meydana geldiği biliniyor

İşte o görüntüler...

#Marmara Denizi
#Kral Yolu
#Tekirdağ
