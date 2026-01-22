Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Dev ağaç okul bahçesine devrildi: Okulların tatil olması faciayı önledi

Dev ağaç okul bahçesine devrildi: Okulların tatil olması faciayı önledi

11:5422/01/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Bursa’nın İznik ilçesi Mustafakemalpaşa Mahallesi’nde etkili olan şiddetli lodos, ilkokul ve ortaokulun ortak kullandığı okul bahçesinde bulunan dev bir çam ağacının devrilmesine neden oldu.

Ağaç, okul bahçesinin hemen bitişiğinde yer alan iki katlı bir evin çatısının üzerine düşerken, evde ciddi hasar meydana geldi.


Devrilen çam ağacı nedeniyle Alparslan İlkokulu ve Ortaokulu’nun demir bahçe kapısı ile bahçe duvarlarında da zarar oluştu.


Olayın, okulların tatil olması nedeniyle yaşanması muhtemel bir faciayı önlediği belirtildi. Olay sırasında okul bahçesinde öğrenci bulunmaması büyük bir tehlikenin önüne geçti.


Şans eseri olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. Hasar tespit çalışmaları başlatılırken, yetkililer benzer risklerin yaşanmaması için okul ve çevresindeki ağaçlarda inceleme yapılacağını bildirdi.

#Bursa
#İznik
#ağaç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Manevi huzur mevsimi Şubat’ta başlıyor: İftar, sahur, imsak ve teravih saatleri belli oldu mu? İşte 2026 Ramazan imsakiyesi