Çoğu kişinin çevre ilçelerden aileleriyle geldiğini belirten Can, "Geçenlerde bu tarafta aile oturuyordu, bahçeye gidiyordum. Burada 5-6 kişi üstünü çıkartmış çıplak halde oturuyor. Burada köylü olarak bahçeye giden bayanlar var, erkekler var, yaşlılar var. Kimse o durumu kabul etmez. Arkadaş bu tabelayı getirip asmış. 2 yıl önce asıldı...