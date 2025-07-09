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Tabelayı gören şaşırıp kalıyor: Rahatsız olan köylünün çözümü güldürdü

Tabelayı gören şaşırıp kalıyor: Rahatsız olan köylünün çözümü güldürdü

18:289/07/2025, Çarşamba
IHA
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde berrak suyu ve yeşilliğiyle göz kamaştıran Değirmenli köyü, hafta sonları piknik yapmak isteyenlerin rotası oluyor. Bölgenin güzelliği havadan dronla görüntülendi.

Diyarbakır merkeze 78 kilometre uzaklıkta bulunan Dicle ilçesinin kırsal Değirmenli Mahallesi, yeşilliği ve Dicle Barajı'ndan gelen berrak suyu ile yazın tercih edilen yerler arasında yer alıyor. Değirmenli Mahallesi Muhtarı Abdullah Can, fotoğrafların paylaşılmasıyla herkesin duyup köye gelmeye başladığını söyledi.

 Çoğu kişinin çevre ilçelerden aileleriyle geldiğini belirten Can, "Geçenlerde bu tarafta aile oturuyordu, bahçeye gidiyordum. Burada 5-6 kişi üstünü çıkartmış çıplak halde oturuyor. Burada köylü olarak bahçeye giden bayanlar var, erkekler var, yaşlılar var. Kimse o durumu kabul etmez. Arkadaş bu tabelayı getirip asmış. 2 yıl önce asıldı...

Bir hizmet olsa çok güzel olur. Yolumuz yapılsa, dışarıdan gelen insanlar rahat gelir. Hafta sonu burada insanların oturacak yeri yok. Eski bir köy, değirmenler var" dedi.

"Bu köye şortla girmek yasaktır"


Köy sakini Ahmet Durmuş ise "Köye şortla girmek yasaktır" tabelasını köylülerin astığını söyleyerek, "Yol, evin önünden geçiyor, aileler yol kenarında oturuyor. Başka köylerden gelenler, şehirden gelenler rahatsızlık verdikleri için şortla girmeyi yasakladılar. Önceden şortla geliyorlardı, şimdi daha iyi. Fazla gelen yok" diye konuştu.

Yeşil vadiyi andıran mahalle havadan doranla görüntülendi.


#Diyarbakır
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