Doğu Karadeniz kara teslim: 128 köye ulaşım sağlanamıyor

12:4622/01/2026, Perşembe
AA
Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de kar nedeniyle ulaşıma kapanan 128 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor. Rize'de kar dolayısıyla İkizdere'de 10, Ardeşen'de 4, Çayeli ve Hemşin'de 2'şer, Çamlıhemşin ilçesinde ise 1 olmak üzere 19 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinin 100 personeli 45 iş makinesi ile yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Gümüşhane'de kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Torul'da 15 ve Kürtün ilçesinde 12 olmak üzere 27 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma gerçekleştiriyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte ev ve iş yerlerinin çatılarında oluşan buz sarkıtları belediye ekiplerince kırıldı.

Giresun'da 39 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilikten alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde, Çamoluk'ta, Çanakçı'da ve Keşap'ta 1'er, Tirebolu'da 10, Bulancak'ta 5, Dereli, Doğankent ve Görele'de 4'er, Alucra ve Espiye'de 3'er ve Piraziz ilçesinde 2 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri 58 iş makinesiyle karla mücadeleye devam ediyor.

Artvin'de de kar hayatı olumsuz etkiledi. Merkezde 8, Ardanuç'ta 16, Borçka'da 13, Yusufeli'nde 3, Murgul'da 2 ve Arhavi ilçesinde 1 olmak üzere 43 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını ulaşıma açmak için faaliyetlerini sürdürüyor. Karayolları ağında bulunan Borçka-Camili karayolu ise ulaşıma kapalı durumda.

