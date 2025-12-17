Yeni Şafak
Doğum günü sevinci kabusa dönüştü

22:1117/12/2025, Çarşamba
IHA
Muğla’nın Menteşe ilçesinde alışveriş merkezine arkadaşının doğum gününü kutlamak için gelen 5 yaşındaki çocuğun eli yürüyen merdivene sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle eli sıkıştığı yerden çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinde yaşanan olayda arkadaşının doğum gününü kutlamak için alışveriş merkezine gelen yaklaşık 5 yaşındaki bir çocuğun eli yürüyen merdivene sıkıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. 

 İtfaiye ekiplerinin dikkatli ve hızlı müdahalesiyle çocuğun eli sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarılan çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


#Muğla
#Alışveriş Merkezi
#Yürüyen merdiven
