Doğum günü sevinci kabusa dönüştü

Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinde yaşanan olayda arkadaşının doğum gününü kutlamak için alışveriş merkezine gelen yaklaşık 5 yaşındaki bir çocuğun eli yürüyen merdivene sıkıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.