Doktor kılığında seri katil: Almanya'daki cani doktor soruşturmasında kan donduran detaylar

Almanya Johannes M. Adındaki doktoru konuşuyor. 2021 ile 2024 yılları arasında çoğu ileri yaşlarda olan 90 kişinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen “Dr. Ölüm” soruşturmasında ilk etapta 15 hasta ölümüne ilişkin deliller incelenirken, rakamın zamanla çok daha yüksek olabileceği belirtildi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de görev yapan bir palyatif tıp uzmanı Johannes M, çok sayıda hastanın ölümüne yol açmakla suçlanıyor. Doktora tezini ‘yaşlılara yönelik öldürme suçları’ üzerine yapan cani doktorun, bazı kurbanlarının evlerinde yangın çıkardığı ve 90 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu da yine konuşulan iddialar arasında.

1 /9 Berlin’le Sınırlı Değil

İddialar yalnızca Berlin'le sınırlı değil. Yetkililer, şüpheli doktorun Köln ve Frankfurt’ta da benzer yöntemlerle hastaları hedef aldığına dair bulgulara ulaştı. Kurbanların yaşlarının 25 ila 94 arasında değiştiği, ilaçların ise herhangi bir tıbbi gerekçeye dayanmadan verildiği bildirildi.

2 /9 Kurbanlarının evinde yangın çıkarıyor

Soruşturmanın dikkat çeken bir başka yönü ise bazı olaylarda kurbanların evlerinde yangın çıkmış olması. Yetkililer, bu yangınların olay yerini örtbas etme amacıyla çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

3 /9 Doktora teznin konusu dehşete düşürdü

Şüpheli doktorun akademik geçmişi ise kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Johannes M.’nin 2013 yılında yazdığı doktora tezinin, Frankfurt’ta 1945 ile 2008 yılları arasında yaşlı bireylere yönelik öldürme vakalarını incelediği ortaya çıktı. Bu durum, onun bu tür olaylara akademik düzeyde ilgi duymuş olabileceğini düşündürüyor.

4 /9 Komşular: “Böyle Biri Olduğuna İnanmak Zor”

Berlin’de ailesiyle birlikte yaşayan Johannes M., çevresi tarafından sakin ve sıradan biri olarak tanınıyordu.

5 /9 Mahalle sakinlerinden biri, “Oldukça sessiz bir insandı, böylesi bir şey yapabileceğini hayal bile edemezdim” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

6 /9 Şu anda gözaltında tutulan şüpheli doktorun, hakkındaki suçlamalara ilişkin herhangi bir resmi beyanda bulunmadığı bildirildi.

7 /9 Soruşturma devam ederken, olay Alman kamuoyunda büyük bir endişe ve merakla takip ediliyor.

8 /9 AKILLARA HÖGEL'İ GETİRDİ

Katil doktor Johannes M., akıllara ülkenin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük seri katili Niels Högel'i getirdi.