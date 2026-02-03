Dumansız alanlar genişliyor: Sigara yasağı yarı kapalı alanlara taşınıyor

Meclis’e gelmesi beklenen yeni düzenleme ile sigara yasağının sınırları yeniden çiziliyor. Kış bahçeleri, tenteli alanlar, AVM, kamu binalarının girişleri ve çocuk parkları dumansız alan ilan ediliyor. Bu yasa ile kapalı alan niteliği taşıyan yarı açık mekânlarda pasif içiciliğin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni uygulamanın ayrıntıları netleşmeye başladı, işte detaylar…
Tütünle mücadelede yeni bir adım atılmaya hazırlanılıyor. Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenleme ile dumansız hava sahası genişletiliyor.
Hazırlıkları süren düzenleme ile sigara yasağının kapsamı daha da artırılacak, özellikle çocukların sıkça bulunduğu alanlarda sigara kullanımına kesin sınırlar getirilecek. Yeni düzenlemenin, toplumsal alanlarda pasif içiciliği azaltmayı ve çocukları tütün dumanından korumayı amaçladığı belirtiliyor.
Yarı açık alanlara tamamen yasak geliyor
Yeni düzenleme hayata geçirildiğinde, uzun süredir tartışma konusu olan bazı mekânlar için netlik sağlanacak. Açılır-kapanır tavanlara sahip tenteli alanlar ve kış bahçeleri, kapalı alan statüsüne dahil edilecek. Böylece bu alanlarda sigara içilmesine izin verilmeyecek ve tütün ürünleri tamamen yasak kapsamına alınacak.
Pasif içiciliğin önüne geçilecek
Pasif içiciliğin önüne geçilmesi için de düzenlemeler yapılıyor. Kamu binaları, alışveriş merkezleri ve restoranların ana giriş kapılarından en az 5 metre mesafeye kadar sigara içilmesine izin verilmeyecek.
Çocuk parklarına tütün yasağı geliyor
Düzenleme kapsamında çocuk parklarının tamamı “kırmızı hat” ilan edilerek sigara kullanımına kapatılacak. Ayrıca pilot uygulama olarak belirlenen bazı sahil ve plajlarda “mavi bölgeler” oluşturularak bu alanlarda da sigara içilmesi yasaklanacak.
Yasanın geçmişi: Neler oldu?
19 Ocak 2008 tarihinde yayımlanan 5727 sayılı Kanun ile evler hariç tüm kapalı alanlarda tütün mamulleri tüketimi yasaklandı.
2009 yılı Temmuz ayında tam olarak yürürlüğe giren yasa ile Türkiye, dumansız hava sahasına giren 3. Avrupa ülkesi oldu.
2013 yılında taşıtların içinde de sigara tüketimi yasaklandı.
5 Aralık 2019 tarihinde tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçildi.
5 Ocak 2020 itibarı ile sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabiliyor.