Dumansız alanlar genişliyor: Sigara yasağı yarı kapalı alanlara taşınıyor

Yarı açık alanlara tamamen yasak geliyor

Yeni düzenleme hayata geçirildiğinde, uzun süredir tartışma konusu olan bazı mekânlar için netlik sağlanacak. Açılır-kapanır tavanlara sahip tenteli alanlar ve kış bahçeleri, kapalı alan statüsüne dahil edilecek. Böylece bu alanlarda sigara içilmesine izin verilmeyecek ve tütün ürünleri tamamen yasak kapsamına alınacak.