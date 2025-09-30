Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aksaray
Ehliyetsiz ve alkollü otomobil sürücüsü takla atarak boş araziye girdi: Bir ölü bir yaralı

Ehliyetsiz ve alkollü otomobil sürücüsü takla atarak boş araziye girdi: Bir ölü bir yaralı

08:1430/09/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Aksaray’da ehliyetsiz ve alkollü şahsın kullandığı otomobil, takla atarak boş araziye girdi. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı, yolcu konumundaki arkadaşı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 131. Cadde üzeri yeni sanayi sitesi girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yeni sanayi sitesinden çıkan İsmail D. (44) idaresindeki 68 HK 410 plakalı Hyundai marka otomobil, 131. Cadde’ye çıktığında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklara atarak boş araziye girerek takla attı.

 Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralanırken, yanında yolcu konumundaki arkadaşı Erhan Evgin (35) araç içerisinde feci şekilde can verdi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara yapılan ilk müdahalede Erhan Evgin’in hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu belirlenirken, yapılan kontrollerinde 0.98 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi.




Asayiş ve trafik ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı kaza mahallinde Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri detaylı çalışma yaptı.



#sürücü
#alkollü
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ su kesintisi duyurusu yaptı: 30 Eylül bugün Ankara’da su kesintisi olacak ilçeleri hangileri?