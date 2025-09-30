Ehliyetsiz ve alkollü otomobil sürücüsü takla atarak boş araziye girdi: Bir ölü bir yaralı

Yaralılara yapılan ilk müdahalede Erhan Evgin’in hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu belirlenirken, yapılan kontrollerinde 0.98 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi.











