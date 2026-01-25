Elazığ'da apartmanda yangın: 11 kişi dumandan etkilendi

Elazığ’da bir apartmanın 3’üncü katında çıkan yangında, aralarında 1 aylık bir bebeğin de bulunduğu 11 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenenler hastanelere kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

1 /6 Elazığ’da apartmanın 3’üncü katında çıkan yangında, aralarında 1 aylık bir bebeğin de bulunduğu 11 kişi dumandan etkilendi.

2 /6 Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yurtbaşı TOKİ sosyal konutlarındaki bir apartmanın 3’üncü katındaki dairenin mutfak bölümünde, akşam saatlerinde yangın çıktı.

3 /6 Kısa sürede yayılan yoğun duman, bina sakinlerini etkiledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

4 /6 Yangın sırasında dumandan etkilenen, aralarında 1 aylık bebeğin de bulunduğu 11 kişi, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere kaldırıldı.

5 /6 Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.