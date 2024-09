Emekli öğretmen diktiği 4 bin fidanla köyünü yeşillendirdi: Elinden gelen fidan diksin, çevresine ışık saçsın

"Elinden gelen fidan diksin, çevresine ışık saçsın"





Genellikle sarıçam fidanları diktiğini aktaran Emekli öğretmen Selahattin Bulut (76), "78'li yıllardan bu yana her yıl elimden geldikçe ağaç dikmeye özen gösteriyorum. 4 binin üzerinde ağaç diktim. Meyve ve sarıçam ağaçları diktim şu anda çevremdeki herkes bu ağaçlardan faydalanıyorlar. Şu fidanı ekeyim de çevrem yeşil olsun, güzel olsun diyerek dikiyorum, görenler de Allah razı olsun desin. Bu amaçla hizmet ediyoruz. Her on günde bir omuzumda omuzlukla su taşıyarak, fidan diktiğim bölgelere de bidonlar yerleştirdim onları da doldurup fidanları on günde bir suluyordum. Biraz zor oluyor ama amacım o fidanları büyütmek olduğu için o zorluğu hissetmiyorum. Mevcut fidanlarımızı koruyalım, çevremizi yeşil tutalım. Yeşillikler güzelliktir. Elinden gelen fidan diksin, çevresine ışık saçsın" dedi.