Erzincan'da otobüsün tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

09:3927/12/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber

Erzincan'da otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Marmaris'ten Van'a giden L.A. idaresindeki 16 ABN 493 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi tüneller mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, İran plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

