Erzincan'da patates hasadı başladı: Günde 600 lira yevmiye alan işçiler verimin yüzde 30 düştüğünü söylüyor

Arduç, "Ekonomisi tarıma dayalı olan Erzincan’da buğdaydan sonra alternatif olan patates, pancar, ayçiçeği hasadı da başladı Çayırlı’da. patateslerimizi sökmeye başladık. Kalite bakımından gerçekten muhteşem. Verim hakeza biraz düşük olsa da ürünlerimiz çok kaliteli. Çayırlı, Mercan zaten patatesiyle de meşhur. Bismillah dedik. Bundan sonra da diğer ürünlerimizin hasadına başlayacağız. Bereketli bir sezon olmasını diliyorum" dedi.







