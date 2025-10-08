Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzincan
Erzincan'da patates hasadı başladı: Günde 600 lira yevmiye alan işçiler verimin yüzde 30 düştüğünü söylüyor

Erzincan'da patates hasadı başladı: Günde 600 lira yevmiye alan işçiler verimin yüzde 30 düştüğünü söylüyor

09:528/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde patates hasadı başladı. Kovalarla toplanan patatesler çuvallara doldurularak kamyona yükleniyor. Günde 600 lira yevmiye ile çalışan işçiler bu sene verimden memnun değil.

Çayırlı’da üreticilerin nisan-mayıs aylarında toprakla buluşturduğu patatesler toplanmaya başlandı. Günlüğü 600 lira olan patates toplama işçileri, tarlalarda kovalarla patatesleri topluyor.

Kovalarla tarladan toplanan patates, çuvallara doldurularak, traktör römorklarına yükleniyor. Üretici Kemal Arduç, zorlu şartlar altında tarladan sofralara getirilen patateste bu sene verimin yüzde 30 düştüğünü ifade etti.



Arduç, "Ekonomisi tarıma dayalı olan Erzincan’da buğdaydan sonra alternatif olan patates, pancar, ayçiçeği hasadı da başladı Çayırlı’da. patateslerimizi sökmeye başladık. Kalite bakımından gerçekten muhteşem. Verim hakeza biraz düşük olsa da ürünlerimiz çok kaliteli. Çayırlı, Mercan zaten patatesiyle de meşhur. Bismillah dedik. Bundan sonra da diğer ürünlerimizin hasadına başlayacağız. Bereketli bir sezon olmasını diliyorum" dedi.



#erzincan
#patates
#hasat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu personel alımı iş ilanları yayımlandı: KPSS'li KPSS'siz, memur, sözleşmeli, kadrolu personel alımı ile İŞKUR işçi alımı yapan kamu kurumları hangileri?