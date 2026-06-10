Eşinin cesedini 15 parçaya böldüğünü itiraf etmişti: Bursa'da kan donduran vahşetin detayları ortaya çıktı

‘PARÇALARI AYRI AYRI POŞETLEDİM’

İddianamede Adalet Uzunoğlu’nun emniyetteki ifadesine de yer verildi. Uzunoğlu’nun ifadesinde şunları söylediği kaydedildi:“28 Ocak’ta eşim sabah namazına gitmek için evden çıktı. Ben de bir süre sonra çöp atmak için daire kapısının önüne çıktım. Zemin katta, merdiven kenarında eşimi yatarken gördüm. Gidip kontrol ettiğimde nabız alamadım. Öldüğünü düşündüm ve benim öldürdüğümü düşünmemeleri için panikle eşimi parçalamaya başladım. Parçaları ayrı ayrı poşetledim. Keserken de etrafı poşetle kapladım. Nacakla cesedini parçaladım. Poşetlediğim parçaları da evimin etrafındaki çöplere dağıttım





"YARGITAY’IN EMSAL KARARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Sürecin detaylı bir şekilde anlatıldığı iddianamede, maktule ait ceset her ne kadar bulunmamış olsa da Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nin bu konudaki emsal kararı işaret edilip, ‘cesedin bulunamamış olması tek başına suçun işlenmediği anlamına gelmez’ denildi. Sanığın maktule yönelik daha önce çevresine kendisi ve çocukları için “Bana hep zulmetti, zulmediyor” şeklinde beyanda bulunduğu; sanığın beyanları, kriminal raporlar ve bilimsel veriler ile olayın oluş şekli, hayatın olağan akışına uygun maddi vakalar ve birbirini destekleyen deliller bir arada değerlendirildiğinde şüphelinin eşi olan Ali Fuat Uzunoğlu’nu kasten öldürdüğü ve devamında suç delillerini ortadan kaldırmaya yönelik sistematik eylemlerde bulunduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Sanığın çocukları S.U., F.U. ve M.U. ile kardeşi M.Ö. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen iddianame Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken, sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.