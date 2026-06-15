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Eskişehir'de atıyla gölete giren adam kayboldu

Eskişehir'de atıyla gölete giren adam kayboldu

09:0315/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
AA
DHA
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Eskişehir'de Enis Yasin Karacaoğlu (34), atıyla birlikte girdiği Keskin göletinde kayboldu. AFAD ekipleri olay yerine intikal etti.

Eskişehir'de bir araç kiralama şirketinde yönetici olan Enis Yasin Karacaoğlu, atıyla birlikte akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesindeki Keskin göletine gitti.

 Atıyla birlikte gölete giren Karacaoğlu, bir süre sonra gözden kayboldu. Karacaoğlu'nun suda kaybolduğunu görün çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan Karacaoğlu, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.






 Enis Yasin Karacaoğlu'nun birlikte gölete girdiği atının da suda boğulduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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