Evler kara gömüldü: Ulaşım tünellerle sağlanıyor

Hayvancılıkla geçim sağlanan köyde özellikle kış aylarında işlerin daha da ağırlaştığını söyleyen besicilerden Eşref Omur, günlük yaşamın adeta bir mücadeleye dönüştüğünü kaydederek, "Bizim köyde kar çok yağıyor. Hatta metrelerce kar yağıyor. Köyle ova arasındaki mesafe sadece 5 kilometre olmasına rağmen, orada hiç kar yokken burada evler adeta karın altında kaybolmuş durumda. Öyle ki yerle çatı, kardan dolayı birleşmiş durumda. İnsanlar komşularına giderken büyük zorluk yaşıyor. Ulaşım her konuda sıkıntılı. Köyde hayvancılık yapılıyor ve kışın ciddi şekilde zorlanıyoruz. Komşuya gitmek bile başlı başına bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Sabah erkenden kalkıp adeta bir kepçe gibi kar temizliyoruz. Damların üzerini, bacaları ve kapı önünü temizleyerek güne başlıyoruz. Bu şekilde günlük işlerimizi yapmaya çalışıyoruz ama gerçekten çok zorlanıyoruz" dedi.