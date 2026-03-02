Evler kara gömüldü: Ulaşım tünellerle sağlanıyor

Muş’ta kış mevsimi boyunca etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bin 800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Evleri kar altında kalan köylüler, küreklerle tünel açarak günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
Muş’ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, merkeze bağlı bin 800 rakımlı Yukarıyongalı köyünü adeta kara gömdü. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı köyde evler tamamen beyaz örtü altında kaldı. Muş’a yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyü, son yılların en çetin kış mevsimlerinden birini yaşıyor. Yüksek rakımı nedeniyle yoğun yağış alan köy, ilkbahar mevsimine de kar altında girdi.
Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı yerleşim yerinde evlerin büyük bölümü kar altında kalırken, vatandaşlar adeta seferber oldu. Köy sakinleri, kapılarını açabilmek ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için küreklerle kar küreme çalışmasını sürdürüyor. Evlerinden dışarı çıkabilmek için iki kişinin yan yana geçebileceği genişlikte tüneller açan köylüler, bu şekilde ulaşımı sağlıyor.
Hayvancılıkla geçim sağlanan köyde özellikle kış aylarında işlerin daha da ağırlaştığını söyleyen besicilerden Eşref Omur, günlük yaşamın adeta bir mücadeleye dönüştüğünü kaydederek, "Bizim köyde kar çok yağıyor. Hatta metrelerce kar yağıyor. Köyle ova arasındaki mesafe sadece 5 kilometre olmasına rağmen, orada hiç kar yokken burada evler adeta karın altında kaybolmuş durumda. Öyle ki yerle çatı, kardan dolayı birleşmiş durumda. İnsanlar komşularına giderken büyük zorluk yaşıyor. Ulaşım her konuda sıkıntılı. Köyde hayvancılık yapılıyor ve kışın ciddi şekilde zorlanıyoruz. Komşuya gitmek bile başlı başına bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Sabah erkenden kalkıp adeta bir kepçe gibi kar temizliyoruz. Damların üzerini, bacaları ve kapı önünü temizleyerek güne başlıyoruz. Bu şekilde günlük işlerimizi yapmaya çalışıyoruz ama gerçekten çok zorlanıyoruz" dedi.
Kar nedeniyle çatıya doğrudan karın üzerinden çıktıklarını anlatan Köylülerden Eyüp Omur, her sabah ilk iş olarak evlerinin önünü temizlediklerini belirtti.
Omur, ev girişlerinin tünel görünümü aldığını, tüm hanelere bu dar koridorlardan ulaşıldığını aktararak, "Bizim köyün rakımı bin 850. Köy, ovadan sadece 5 kilometre uzaklıkta ama ovada kar yok; her yer siyah görünüyor. Burada ise iki metre kar var. Kar, yeri ve çatıyı adeta birleştirmiş durumda. Biz çatıya karın üzerinden çıkıyoruz. Her sabah kalkıp önce evimizin önünü temizliyoruz. Evlerin önü tünel gibi olmuş; bütün evlerin girişine tünellerin arasından gidiliyor. Komşulara gitmek için tünel gibi yollar açıyoruz. Açtığımız dar yollardan komşulara gider, ahırlara gider, hayvanların yanına ulaşırız. Burada kış çok uzun sürüyor; 5-6 ay boyunca kış şartlarıyla mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.