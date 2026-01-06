Ezber bozan 'nafaka' kararı: 10 yıl evli kaldığı eski kocasına her ay 12 bin lira ödeyecek





EVLERE TEMİZLİĞE GİDEREK GEÇİNİYOR





Sağlık problemlerinden dolayı sürekli çalışamadığını belirten Öz, "Ben devletin yardımlarıyla geçiniyorum. Kiramdan bile çok olan bir nafakayı nasıl ödeyebilirim ki? Nafakanın kalkmasına dair bir şey söylemiyorum ama benim ödeme gücüm buna yetmez. Şu an çalışmıyorum. Ameliyat olmam gereken sağlık problemlerim var. Bazen ev temizliğine gidiyorum. 2 gün işe gidiyorum, 3 gün gidemiyorum. Sağlık problemlerimle uğraşıyorum. 10 Yıl evli kaldım ve 2 çocuğum oldu, birisi Atipik Otizmli. Eski eşimle biz anlaşamıyorduk, aramızda geçimsizlik vardı. Biz dedik ki o zaman boşanalım. Anlaşmalı boşanmamıza göre birbirimizden herhangi bir şey talep etmedik. Hiçbir şey talep etmeden sadece eşyamdan birkaçını alıp çıktım ve anneannemle yaşamaya başladım. Yetkililere sesleniyorum, bu konunun iyice araştırılmasını istiyorum. Çünkü benim bu parayı ödeyecek gücüm yok. Maddi durumum iyi olmadığı için çocuklarımın velayetini babaya verdim. Yaşadığım bu evde çocuklarıma bakamam. O zaman baba çocuklarınım velayetlerini bana versin. Ben de güzel bir eve geçeyim. Ben çocuklarımı çok seviyorum, çocuklarıma annelik de yaparım. Her zaman onların yanındayım. Ben çocuklarıma bakmaya razıyım. Nafakayı versin bana, çocuklarıma kendim bakmak istiyorum" diye konuştu.







