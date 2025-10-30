Yeni Şafak
Fiyatı 35 TL yaptı herkes kuyruğa girdi: Rabbim bize verdi biz de paylaşmak istedik

Fiyatı 35 TL yaptı herkes kuyruğa girdi: Rabbim bize verdi biz de paylaşmak istedik

30/10/2025, Perşembe
G: 30/10/2025, Perşembe
IHA
Şanlıurfa’da 29 yıldır balıkçılık yapan Cemal Yener, Karadeniz’den getirdiği 5 ton taze hamsiyi, "vatandaş balık yesin" diyerek kilosunu 35 TL’den satışa sundu. Ucuz balık gören vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

Yener, dün yaptığı açıklamada kampanyayı dayanışma amacıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün Cumhuriyet Bayramı’na özel 5 ton balık getirdik. Rabbim bize verdi, biz de paylaşmak istedik. Şanlıurfalılar balığa alışsın, sofralarında daha çok yer alsın diye kilosunu 35 liradan satışa sunduk. Rağbet çok iyi, kuyruk var, çok güzel oldu" dedi.

Uygun fiyata hamsi almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren balık satışı yapılan restoranın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar, kampanyadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Hem lezzetli hem de uygun fiyatlı balık yedik. Bu tür kampanyaların devamını bekliyoruz" diyerek balıkçı esnafına teşekkür etti.

Kentte büyük ilgi gören kampanya, hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

