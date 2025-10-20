Yeni Şafak
Giresun’daki bu kafe kapısından gireni adeta geçmişe ışınlıyor

09:2320/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Giresun’un Hacısiyam Mahallesi’nde bir kafe, sıradan bir işletmeden öte geçmişle bugünü buluşturan bir “kültürevi”ne dönüşmüş durumda. Eski fotoğraflardan tarihi objelere, tahnitli kuşlardan kemençe ve aba zıpka kıyafetlere kadar her köşesi Karadeniz kültürüne ait nostaljiyle dolu bu mekân, ziyaretçilerine hem tarih hem de kültür kokan bir deneyim yaşatıyor.

Giresun’un Hacısiyam Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kafe, hem nostalji hem de kültür tutkunlarını aynı çatı altında buluşturuyor.İşletmeci Hakan Demiral’ın açtığı kafe, adeta bir kültürevi gibi çalışıyor. 

Tarihin izlerini taşıyan bu özel mekânda, ziyaretçiler sadece bir şeyler yiyip içmekle kalmıyor; aynı zamanda geçmişle bağ kuruyor.

Kafede sergilenen tarihe tanıklık etmiş eski fotoğraflar, tahnit sanatıyla korunmuş avcı kuşlar, Giresun’a özgü aba zıpka kıyafetler ve Milli Mücadele döneminden kalma kama bıçakları, müşterilere farklı bir atmosfer sunuyor.

Yaklaşık dört yıllık bir çalışmanın ürünü olan otantik dekorasyonun bir kısmı ise müşterilerin bağışladığı objelerle oluşturulmuş. Kitap raflarında ise yüzlerce eser yer alıyor.

Kafe, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kitap okuma ve fikir alışverişi yapılan bir buluşma noktası işlevi de görüyor.

İşletme sahibi Hakan Demiral, yaptığı açıklamada "Buraya gelen müşterilerimiz adeta zamanda yolculuğa çıkıyor. Kimisi eski bir fotoğrafa bakarak dedesinin Milli Mücadele anılarını anlatıyor, kimisi okuduğu kitabı paylaşarak güzel sohbetler başlatıyor.  Burası bir nevi geçmişin izlerini taşıyan bir kültürevi" diye konuştu



Kafenin müdavimlerinden Nafız Sarıtaş ise mekânın kendisi gibi kültür düşkünü insanları cezbettiğini belirterek "Kitapları, objeleri, atmosferiyle burası gerçekten haz aldığım bir yer" ifadelerini kullandı.

#giresun
#karadeniz
#kültür
