Gökyüzünde görsel şölen: Bir bulut onlarca silüet

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gün batımı sırasında rüzgarın etkisiyle şekilden şekile giren bulut, görenleri hayrete düşürdü.
Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyünde akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan nadir bir doğa olayı, mahalle sakinlerine görsel şölen sundu. Gün batımı kızıllığıyla birleşen soğuk hava ve sert rüzgar, bir bulut kütlesini adeta canlı bir heykele dönüştürdü.
"Sanki gökyüzünde bir hayvanat bahçesi oluştu"
O anları cep telefonuyla kayıt altına alan İshak Durgun, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını ifade etti.
Görüntüleri ailesiyle birlikte incelediğinde kendisine daha da arttığını belirten Durgun, "Gün batımı sırasında gökyüzündeki hareketlilik dikkatimi çekti. Soğuk hava ve rüzgarın etkisiyle tek bir bulutun sürekli form değiştirdiğini gördüm. Eve gelip eşim ve çocuklarımla videoyu dikkatlice izlediğimizde; bulutun sırasıyla fare, kartal, bal porsuğu, tarla faresi, güvercin, sincap ve hatta dev bir kaplumbağaya dönüştüğünü fark ettik. Çok ilginç ve etkileyici bir anıydı" dedi.