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Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne incelemeye alındı

Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne incelemeye alındı

16:025/07/2025, Cumartesi
DHA
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gökyüzünde süzülen paraşüte benzer nesne boş alana düştü.

Nesne, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri tarafından incelenmek üzere götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Akyazı'ya bağlı Güzlek Mahallesi'nde meydana geldi.

Keremali Yaylası istikametinden gelen ve paraşüte benzer nesne, bir süre gökyüzünde süzüldükten sonra boş alana düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde bulunan nesne, jandarma ekipleri tarafından alınarak incelenmek üzere götürüldü.  

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