Hafta sonu kar geliyor: Meteoroloji bu illerde yaşayanları uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sıcaklıkların düşeceğini ve yağışların yeniden etkili olacağını duyurdu. İstanbul dahil birçok şehirde sağanak beklenirken, bazı iller için kar uyarısı yapıldı. Peki, kar ne zaman yağacak? İşte kar yağışı beklenen iller ve son hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sıcaklıkların düşeceğini ve birçok ilde sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. İstanbul’da yağışlar başladı. Yetkililer, hafta sonu bazı illerde kar yağışının beklendiğini duyurdu. Peki, kar yağacak mı, ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının Doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Hafta sonu için kar yağışı uyarısı
Meteoroloji, bu hafta sonu yurdun doğu kesimlerinde sıcaklıkların düşeceğini ve kar yağışının etkili olacağını açıkladı.
Hafta sonu Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar yağışı bekleniyor. Erzurum, Kars ve Ardahan'da hafta sonu kar yağışı beklendiği belirtilirken cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren soğuyan hava ile birlikte pazar günü kar yağışı etkisini artırarak devam edecek.
Kar yağışı beklenen iller şu şekilde...
Erzurum, Yozgat, Kayseri, Niğde, Ardahan, Kars, Bitlis, Hakkari, Van ve Muş.