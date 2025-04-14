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Hala bir iz yok: Adana'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali nerede?

Hala bir iz yok: Adana'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali nerede?

12:3914/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
AA
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Adana'nın Karataş ilçesinde iki gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde iki gündür haber alınamayan 7 yaşındaki Cumali Tim'in bulunması için araştırmasını sürdürdü.

Ekipler, dron ve iz takip köpeği yardımıyla bölgeyi taradı.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri de mahalledeki sulama kanalında inceleme yaptı. 

Karataş ilçesinde Cumali Tim'e ulaşamayın ailesinin ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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