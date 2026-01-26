Yeni Şafak
Hastanede iki günlük bebeklerinin acı haberini aldılar

Hastanede iki günlük bebeklerinin acı haberini aldılar

23:3726/01/2026, Pazartesi
IHA
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ailesinin hareket etmediğini fark ederek hastaneye götürdüğü iki günlük bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle Boncuklu Sokak’ta müstakil bir evde yaşayan aile, 2 günlük bebeklerinin hareket etmediğini fark edince panikle hastaneye götürdü.

Hastanede yapılan ilk muayenede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Olay sonrası polis ekipleri tarafından evde inceleme yapılırken, talihsiz bebeğin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Bebeğin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Kayseri
#Bebek
#Ölüm
