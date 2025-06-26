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Hatay'da otomobil, 40 metreden uçuruma yuvarlandı: Bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Hatay'da otomobil, 40 metreden uçuruma yuvarlandı: Bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

23:5326/06/2025, Perşembe
DHA
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Hatay'da kontrolden çıkan otomobilin 40 metreden uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. Şakir Yıldırım yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 40 metreden uçuruma yuvarlandı

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Şakir Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, otomobildeki 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. 

Yıldırım'ın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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