Her yer dondu bir orası donmadı





Turkuaz renginden dolayı ‘bozkırın nazar boncuğu’ olarak ta adlandırılan göl, donmadığı gibi adeta kaynıyor. Dünyanın en berrak göllerinden birisi olan Gökpınar gölü, zemininden kaynayan 17 derece sıcaklıkta ki selenyumlu suyla oluşuyor. Yaz ve kış aylarında su sıcaklığı değişmeyen göl bu nedenle hiç donmuyor.