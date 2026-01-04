Yeni Şafak
Her yer dondu bir orası donmadı

09:224/01/2026, Pazar
IHA
Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta suya dair ne varsa dondu, donmayan tek göl, bozkırın nazar boncuğu Gökpınar gölü oldu.


Sivas’ta yoğun kar yağışının ardındın hakim olan Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor.


Sivas’ta hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşerken: göller, nehirler ve şelaleler dondu. Sivas adeta buz tuttu.


Suya dair ne varsa donan Sivas’ta donmayan tek yer Gürün ilçesindeki Gökpınar gölü oldu.


Turkuaz renginden dolayı ‘bozkırın nazar boncuğu’ olarak ta adlandırılan göl, donmadığı gibi adeta kaynıyor. Dünyanın en berrak göllerinden birisi olan Gökpınar gölü, zemininden kaynayan 17 derece sıcaklıkta ki selenyumlu suyla oluşuyor. Yaz ve kış aylarında su sıcaklığı değişmeyen göl bu nedenle hiç donmuyor.


17 derecede ki göl sunu yüzeye çıktıktan sonra sıfırın altında 30 dereceyi bulan soğuk havayla buluşunca adeta kaynarmışçasına buhar oluşturuyor. Gölün yüzeyinde süzülen su buharı ise izleyenleri mest ediyor.


#Sivas
#Gökpınar gölü
#Sibirya
