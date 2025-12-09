Yeni Şafak
Işık ihlali yapan otomobil, iki motosiklete çarptı: İki kişi yaralandı

23:029/12/2025, Salı
IHA
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil iki motosiklete çarptı. Kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil iki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen iki sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

