İstanbul metrosunda garip olay: Metro istasyonuna çöp ve lastik attılar

İstanbul Esenler'de 3 şüpheli ellerinde bulunan çöp dolu poşeti ve lastiği M7 Mahmutbey-Yıldız metro hattındaki Tekstilkent istasyonunun yürüyen merdivenlerinden aşağı attı. Polisin yaptığı çalışmalar sonucu gözaltına alınan ve yaşları küçük olduğu belirlenen şüpheliler hakkında Kabahatlar Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

1 /6 Olay, 13 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde M7 Mahmutbey-Yıldız metro hattı Tekstilkent istasyonunda meydana geldi.

2 /6 Metro istasyonuna gelen 3 şüpheli, ellerindeki çöp dolu poşet ve lastiği istasyonun yürüyen merdivenlerinden aşağı attıktan sonra kaçtı. Durumu fark eden istasyon görevlileri, yürüyen merdivenleri durdurdu.

3 /6 'SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU'

Olay sonrasında Metro İstanbul yetkilileri, güvenlik kamerası kayıtları ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

4 /6 ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yürüyen merdivene çöp poşeti ve araba lastiği atan 3 kişinin kimliği tespit edilerek gözaltına alındı. Yaşları küçük olduğu belirlenen şüpheliler hakkında Kabahatler Kanunu'nun 41'nci maddesi kapsamında işlem yapıldı.

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