İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi: O tarihten sonra megakente giriş yapacak

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve Anadolu'nun birçok şehrinden gelen kar görüntüleri, gözleri İstanbul'a çevirdi. Milyonlarca vatandaşın merakla sorduğu 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den yanıt geldi. Şen, soğuk hava dalgasının Marmara'ya giriş yapacağı tarihi işaret etti.
Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar geldi. Yurdun doğusu ve iç kesimleri lapa lapa kar yağışına teslim olurken, İstanbul için de beklenen tahmin açıklandı. Prof. Dr. Orhan Şen, kentteki kar yağışı beklentisine ilişkin takvimi netleştirerek vatandaşları bilgilendirdi.
"Yılbaşında olursa sürpriz olur"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı 5 günlük haritada pek çok il için kar ve buzlanma uyarısı yapılırken, Prof. Dr. Şen İstanbul için beklentilerini paylaştı. Şen, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Soğuk havanın bu ayın sonunda Marmara'yı da etkileyeceği gibi görünüyor ama kar yağışı benim tahminimle göre yılbaşından sonra olacak İstanbul'a. Yılbaşında olursa sürpriz olur."
Anadolu beyaza bürünüyor
İstanbul için kar tahmini ocak ayını işaret ederken, yurt genelinde kar yağışı etkisini artırdı. MGM verilerine göre bugün Bolu, Kayseri, Erzurum, Sivas ve Artvin'in de aralarında bulunduğu 16 ilde lapa lapa kar bekleniyor. Yarın ise yağışların etki alanını genişleterek Kastamonu, Tokat ve Hakkari gibi illere de yayılacağı bildirildi.
Kar İstanbul'un kapısına dayandı
Öte yandan İstanbul'un yanı başındaki Kartepe'de zirve ve Kuzuyayla Tabiat Parkıbeyaz örtüyle kaplandı.