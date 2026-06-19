İstanbul'da durdurulan TIR'da 130 kilogram 'Eroin' ele geçirildi: 'Geleceğimizi çaldırmayacağız'

GELECEĞİMİZİ ASLA ÇALDIRMAYACAĞIZ'





TIR'da yapılan aramaların ardından açıklamalarda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta narkotik köpeğimiz 'Lady'nin de zulayı tespitleriyle 203 paket uyuşturucu ele geçirildi. Tartımını şimdi yapacağız arkadaşlarımızla birlikte. İstanbul'da uyuşturucuya asla müsaade etmiyoruz. Gençliğimizi geleceğimizi asla çaldırmayacağız. Bizim en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteği" dedi.