İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Çatı uçtu araçlar zarar gördü

İstanbul'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parçalar 5 araca zarar verdi.
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta fırtına aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parçalar 5 araca zarar verdi. Barış Mahallesi'nde ise bir binanın dış cephesi düştü. Esenyurt'ta fırtına nedeniyle kuryelerin yaşadığı zorlu anlar, motosikletin devrilmesi ve esnafın tezgahını toplaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Gazi Caddesi'nde ise bir binanın çatısı, park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Olayda 3 araç hasar görürken, yol ulaşıma kapandı.İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt Belediyesi ekiplerinin yolu açma çalışması sürüyor.
Anadolu Yakası'nın kuzey kesimlerinde şiddetli lodos etkili oluyor.
Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Kartal'da fırtına etkisini sürdürüyor.