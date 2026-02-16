İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi: Çatı uçtu araçlar zarar gördü

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parçalar 5 araca zarar verdi. Barış Mahallesi'nde ise bir binanın dış cephesi düştü. Esenyurt'ta fırtına nedeniyle kuryelerin yaşadığı zorlu anlar, motosikletin devrilmesi ve esnafın tezgahını toplaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.