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İstanbul'da makaslayan TIR D-100 kara yolunu kapattı

İstanbul'da makaslayan TIR D-100 kara yolunu kapattı

08:369/02/2025, Pazar
DHA
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<p>Kaza, saat 21.30 sıralarında D-100 kara yolu Fatih Mahallesi mevki, Silivri istikametinde meydana geldi.&nbsp;</p>
Kaza, saat 21.30 sıralarında D-100 kara yolu Fatih Mahallesi mevki, Silivri istikametinde meydana geldi.

Büyükçekmece'de, yokuş aşağı ilerleyen TIR'ın makaslama yapması sonucu D-100 kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı ilerleyen 31 AGU 683 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu makaslayarak yolun ortasında durdu.

Yolun trafiğe kapanmasının ardından ihbarla olay yerine gelen polis, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Ekipler, kazanın ardından trafiği yan yoldan kontrollü şekilde ilerleterek akışı sağladı.

Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, makaslayan TIR'ı yol kenarına çekmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.

#TIR
#İstanbul
#D-100 Kara Yolu

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