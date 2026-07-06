İstanbul'da milyonları etkileyecek 9 saatlik elektrik kesintisi: Bu gece başlıyor

NATO Genel Sekreteri Rutte: Kendimizi savunmak için ihtiyaçlarımızı Türk savunma sanayisi karşılıyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Ankara Zirvesi’ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Mark Rutte konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayisine övgüler yağdırdı. Rutte şu ifadeleri kullandı: "Türkiye NATO'ya 1952'de katıldığından bu yana en büyük askeri güçlerinden bir tanesi ve son 5-10 yıl içerisinde savunma sanayiniz de çok büyük bir yol aldı. 3.000 firma var savunma sanayi alanında Türkiye'de çalışan. Dolayısıyla askerlerin ihtiyacı olan, kendimizi savunmak için ihtiyacımız olan şeyleri Türk savunma sanayisi karşılıyor. NATO'daki liderliğiniz önemli, haritadaki yeriniz çok önemli."