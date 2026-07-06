İstanbul'da milyonları etkileyecek 9 saatlik elektrik kesintisi: Bu gece başlıyor
16:41, 06/07/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kritik bir elektrik kesintisi uyarısı yapıldı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından duyurulan planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, 7 Temmuz Salı günü tam 22 ilçede enerji akışına ara verilecek. Şehrin enerji altyapısını güçlendirmek ve olası arızaların önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen bu kapsamlı çalışmalar nedeniyle bazı bölgelerde kesintilerin 9 saati bulması öngörülüyor.
İstanbul'da Avrupa Yakası sakinlerini bekleyen uzun süreli elektrik kesintisine dair BEDAŞ'tan önemli bir duyuru paylaşıldı. Enerji nakil hatlarında gerçekleştirilecek planlı bakım, onarım ve altyapı iyileştirme faaliyetleri sebebiyle 7 Temmuz Salı günü 22 farklı ilçede belirli saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Bazı mahallelerde 9 saate kadar uzayacağı belirtilençalışmalar nedeniyle, vatandaşların günlük işlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına şimdiden gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. İşte ilçe ilçe mahalle mahalle BEDAŞ tarafından yapılan duyuru ve tüm detaylar.
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