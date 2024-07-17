İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gösterdi: Sıcak hava dalgası ne kadar sürecek?

Sarayburnu'na denize serinlemek için geldiğini söyleyen Erol Güneş, "çerisi çok sıcak, o yüzden bizde serinlemek için geldik. Gerçekten çok sıcak, sokakta yürürken bile yandığınızı hissediyorsunuz. Burası bizi kurtarıyor. Gelip denize giriyoruz. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Güneşleniyoruz. Daha önce Kilyos'a gidiyordum, masraflardan dolayı artık buraya geliyorum. Manzara çok güzel, bir tarafta Asya, bir tarafta Avrupa" dedi.