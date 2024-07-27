İstanbul'u sağanak vurdu: Yollar su birikintisiyle doldu sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısı sonrası İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Kısa süreli sağanak hızını artırarak devam etti. Yağmur suları ile dolan caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise koşarak kaçmaya çalıştı. Kısa sürede etkili olan yağış cadde üzerinde su birikintilerine neden olurken, sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.

1 / 6 Aşırı sıcak ve nemli havanın ardından İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı.



2 / 6 Yolların kısa sürede su birikintisi ile dolması ile beraber E5 Karayolunda sürücülerin kontrollü olarak seyrettiği görüldü.



3 / 6 Kartal'da, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.



4 / 6 Bazı vatandaşlar koşarak işe giderken, bazıları da ellerindeki çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.



5 / 6 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yer yer sağanak yağışın bugün öğle saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

