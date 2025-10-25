İşte 500 bin sosyal konut projesinde örnek evlerin fotoğrafları

Kiler dolabı, ebeveyn banyosu, duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak, bir arada ya da ayrı olarak inşa edildi.





Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak.





Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayıp, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satılacak.