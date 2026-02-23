Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstenmeyen adam Huckabee

İstenmeyen adam Huckabee

04:0023/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Şubat 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Bizde savunma Avrupa'da para var

MÜSİAD’ın Geleneksel İftar Programı’nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında savunma sanayii alanındaki finansman imkânlarının da gündemde olduğunu söyledi. Bolat, “Avrupa'daki savunma fonlarından Türk firmalarının da yararlanması için bastırıyoruz. Bu konuda büyük bir çaba içindeyiz ” dedi.

İstenmeyen adam Huckabee

Haydut devlet İsrail'in Arzı Mevud hedeflerini onaylayan ve Siyonizmi savunan ABD'nin papaz elçisi Mike Huckabee Ortadoğu'da istenmeyen adam haline geldi. Türkiye dahil tüm İslam ülkeleri ortak açıklamayla Evanjelik papazın sözlerini "Güvenliğe açık tehdit" diye nitelendirdi ve "kabul edilemez" buldu. Huckabee daha önce Gazze'deki soykırımla dalga geçmiş ve Aksa'nın yıkılıp Yahudi mabedinin inşasına destek vermişti.

Kartal yükseliyor

Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak isteyen Beşiktaş, lig sıralaması için kritik önem taşıyan maçta Göztepe'yi Ndidi, Murillo, Olaitan ve Oh ile geçti. Üst üste 2. galibiyetini alan Kartal, dördüncü sıraya çıktı.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunuyor? 23 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana il il sahur vakitleri