Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Şubat 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Bizde savunma Avrupa'da para var
MÜSİAD’ın Geleneksel İftar Programı’nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında savunma sanayii alanındaki finansman imkânlarının da gündemde olduğunu söyledi. Bolat, “Avrupa'daki savunma fonlarından Türk firmalarının da yararlanması için bastırıyoruz. Bu konuda büyük bir çaba içindeyiz ” dedi.
İstenmeyen adam Huckabee
Haydut devlet İsrail'in Arzı Mevud hedeflerini onaylayan ve Siyonizmi savunan ABD'nin papaz elçisi Mike Huckabee Ortadoğu'da istenmeyen adam haline geldi. Türkiye dahil tüm İslam ülkeleri ortak açıklamayla Evanjelik papazın sözlerini "Güvenliğe açık tehdit" diye nitelendirdi ve "kabul edilemez" buldu. Huckabee daha önce Gazze'deki soykırımla dalga geçmiş ve Aksa'nın yıkılıp Yahudi mabedinin inşasına destek vermişti.
Kartal yükseliyor
Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak isteyen Beşiktaş, lig sıralaması için kritik önem taşıyan maçta Göztepe'yi Ndidi, Murillo, Olaitan ve Oh ile geçti. Üst üste 2. galibiyetini alan Kartal, dördüncü sıraya çıktı.