İstenmeyen adam Huckabee

Bizde savunma Avrupa'da para var

MÜSİAD’ın Geleneksel İftar Programı’nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında savunma sanayii alanındaki finansman imkânlarının da gündemde olduğunu söyledi. Bolat, “Avrupa'daki savunma fonlarından Türk firmalarının da yararlanması için bastırıyoruz. Bu konuda büyük bir çaba içindeyiz ” dedi.