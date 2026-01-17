İzmir’de para nakil aracını soyan çete çökertildi: 9 şüpheli tutuklandı

Çalınan paralar ele geçirildi





Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; soygundan elde edildiği değerlendirilen 13 milyon 162 bin 780 TL, 10 bin 300 Dolar, 6 bin 540 Euro ve 100 Sterlin ele geçirildi. Yetkililerle yapılan görüşmelerde çalınan paradan sadece 20 bin TL’nin eksik olduğu belirlendi. Ayrıca aramalarda güvenlik görevlilerine ait gasp edilen tabanca ve telefonların yanı sıra; 5 adet tabanca, 7 adet şarjör, 1 adet tüfek, çok sayıda fişek ve kartuş bulundu.