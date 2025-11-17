Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir'de şantiyede çıkan yangında konteynerler zarar gördü

İzmir'de şantiyede çıkan yangında konteynerler zarar gördü

17:3317/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber

İzmir'in Bayraklı ilçesinde şantiyede çıkan yangında işçilerin kaldığı konteynerlerin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Adalet Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki yapımı süren binanın şantiyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, işçilerin kaldığı konteynerlerin bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Bir otomobilde de hasar oluştu.

Yangının elektrik aksamından çıktığının değerlendirildiği öğrenildi.

nşaatta çalışan işçilerden Volkan Marangoz, çalıştıkları sırada yatakhaneden alevlerin yükseldiğini gördüğünü söyledi.

Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü kaydeden Marangoz, "10-15 konteyner yandı. İtfaiyecilere yardımcı olduk, benim de elim incindi. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Beton mikseriyle söndürmeye çalıştık, fayda etmedi. Birden alevlerin arasında kaldık." diye konuştu.

#İzmir
#yangın
#konteyner
#şantiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
e devlet 1+1 2+1 TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2025: TOKİ başvuru ne zaman bitecek, ödeme planı nasıl olacak?