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İzmir'deki orman yangını: Alevlere ilk müdahale 10 dakika içinde yapıldı

15:18 - 18/07/2024 Perşembe
AA
<p>Zafer Mahallesi'ndeki ormanda bugün saat 13.15 sıralarında yangın çıktı.&nbsp;&nbsp;</p>
Zafer Mahallesi'ndeki ormanda bugün saat 13.15 sıralarında yangın çıktı.

İzmir'in Buca ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

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Alevlere ilk müdahale 10 dakika içinde yapıldı.

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İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile alevlere müdahale sürüyor.

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#İzmir
#Orman Yangını
#Buca
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