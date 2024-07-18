İzmir'deki orman yangını: Alevlere ilk müdahale 10 dakika içinde yapıldı

Zafer Mahallesi'ndeki ormanda bugün saat 13.15 sıralarında yangın çıktı.
İzmir'in Buca ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
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Alevlere ilk müdahale 10 dakika içinde yapıldı.
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İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile alevlere müdahale sürüyor.
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32 dakika önce