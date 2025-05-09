İzmir'in göbeğinde çöpten utanç manzarası: Esnaf üstünü örttü

ESNAF UTANDI, ÇÖPLERİN ÜZERİNİ ÖRTTÜ





Kemeraltı'nda sokak ortasındaki çöpleri gören turistler, şaşkınlıklarını gizleyemezken, esnaf çöplerin üzerini naylon ile kapattı.





BELEDİYEDEN TUHAF AÇIKLAMA: SOKAKLARA ÇÖP BIRAKMAYIN





Konak Belediyesi'nde grevin başlaması sebebiyle, belediye tarafından yapılan açıklamada sendikanın en düşük 52 bin 900 bin TL maaş teklifini reddettiğini duyuruldu ve vatandaşlar çöpler konusunda uyarıldı.





Açıklamada "Bu geçici süreçte çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla kağıt, plastik, cam gibi evsel atıklarınızı ayrıştırmanız; mümkün olduğunca sokağa çöp bırakmamanızdır" denildi.



