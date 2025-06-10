İznik'teki bazilikanın çevresindeki mezarlıklar gün yüzüne çıkarılıyor

"Bu alanın bir zamanlar 'Hacı Kilisesi' olarak ziyaret edildiğini görüyoruz"





Şahin, Birinci Konsil'in tüm mezhepler açısından önemli olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Bizler bu ziyaret kapsamında özellikle kilisenin çevresinde yer alan mezarları açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü bu mezarlar aynı zamanda buranın hem bir şehitlik hem bir mezar kilisesi olduğunu göstermesi açısından da çok önemli. Her iki kavram da yine bu alanın bir zamanlar 'Hacı Kilisesi' olarak ziyaret edildiğini ve saygı duyulduğunu bize gösteriyor. Kazı yaptığımız kilise, arkeolojik verilere göre yani 1250'lerden sonra tamamen gömülerek suların altında kaldı. Bundan dolayı da geçmiş olduğumuz süre zarfında tamamen unutulduğunu ve dikkatlerden kaçtığını söyleyebiliriz."