Kağıthane'de yokuştan kayan kamyonet gecekondunun çatısına düştü

Kağıthane'de yokuştan yukarı çıkarken aşağı doğru kaymaya başlayan kamyonet, sokakta bulunan gecekondunun çatısına düştü. Kazada yaralanan kimse olmazken, kamyonet ise vinçle çatıdan kaldırıldı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Ersoy Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün tek yönlü yolda ters istikametten ilerlediği 34 GPT 498 plakalı kamyonet, karşı yönden otomobil gelince durdu.
Şoförünün yokuştan yukarıya doğru yeniden hareket etmesi üzerine kamyonet aşağı doğru kaymaya başladı. Bu sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet sokakta bulunan gecekondunun çatısına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çatıya düşen kamyonet ise vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.