Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Kağıthane'de yokuştan kayan kamyonet gecekondunun çatısına düştü

Kağıthane'de yokuştan kayan kamyonet gecekondunun çatısına düştü

20:0024/06/2026, Çarşamba
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Kağıthane'de yokuştan yukarı çıkarken aşağı doğru kaymaya başlayan kamyonet, sokakta bulunan gecekondunun çatısına düştü. Kazada yaralanan kimse olmazken, kamyonet ise vinçle çatıdan kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Ersoy Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün tek yönlü yolda ters istikametten ilerlediği 34 GPT 498 plakalı kamyonet, karşı yönden otomobil gelince durdu. 

Şoförünün yokuştan yukarıya doğru yeniden hareket etmesi üzerine kamyonet aşağı doğru kaymaya başladı. Bu sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet sokakta bulunan gecekondunun çatısına düştü. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çatıya düşen kamyonet ise vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

#Kağıthane
#Yokuş
#Kamyonet
#Çatı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
e-Okul ne zaman kapanıyor 2026? Karne notu ve devamsızlık sorgulama