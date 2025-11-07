Yeni Şafak
Kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı: 22 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyon ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 1 öğretmen ve 21 öğrenci yaralandı.

Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde S.D'nin kullandığı 15 EH 760 plakalı kamyon, ilk belirlemelere göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak B.T. idaresindeki 48 S 2880 plakalı öğrenci taşıyan servisle çarpıştı.


112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

