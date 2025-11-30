Karadeniz'de tanker provokasyonu

2026 insan odaklı dönüşüm yılı olsun

2026'yı "İnsan Odaklı Dönüşüm Yılı" ilan eden İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği, daha güvenli şehirler için ortak aklı güçlendirmeyi hedefliyor. Dernek Başkanı Engin Keçeli, kentsel dönüşümün ertelenemez bir zorunluluk olduğunu belirterek, milyonlarca yapının acil yenilenmesi gerektiğini söyledi.