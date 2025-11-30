Yeni Şafak
Karadeniz'de tanker provokasyonu

04:0030/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
Yeni Şafak Gazetesi'nin 30 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 30 Kasım 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

2026 insan odaklı dönüşüm yılı olsun

2026'yı "İnsan Odaklı Dönüşüm Yılı" ilan eden İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği, daha güvenli şehirler için ortak aklı güçlendirmeyi hedefliyor. Dernek Başkanı Engin Keçeli, kentsel dönüşümün ertelenemez bir zorunluluk olduğunu belirterek, milyonlarca yapının acil yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Karadeniz'de provokasyon

Karadeniz’de iki tanker gemisinde yaşanan patlamanın altından tehlikeli bir provokasyon çıktı. Kiev, Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinde patlayan gemilere Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ukrayna donanmasının saldırı düzenlediğini açıkladı.

Fırtına zirve aşkına

Süper Lig'de zirve hesabı yapan Trabzonspor, evinde konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor maçında Okay'ın kendi kalesine golüyle geriye düşse de 1'i penaltıdan olmak üzere Onuachu'nun 2 ve Muçi'nin golleriye 3 puanı aldı.

