Karadeniz'de tanker provokasyonu

2026 insan odaklı dönüşüm yılı olsun
2026'yı "İnsan Odaklı Dönüşüm Yılı" ilan eden İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği, daha güvenli şehirler için ortak aklı güçlendirmeyi hedefliyor. Dernek Başkanı Engin Keçeli, kentsel dönüşümün ertelenemez bir zorunluluk olduğunu belirterek, milyonlarca yapının acil yenilenmesi gerektiğini söyledi.
Karadeniz'de provokasyon
Karadeniz’de iki tanker gemisinde yaşanan patlamanın altından tehlikeli bir provokasyon çıktı. Kiev, Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinde patlayan gemilere Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ukrayna donanmasının saldırı düzenlediğini açıkladı.
Fırtına zirve aşkına
Süper Lig'de zirve hesabı yapan Trabzonspor, evinde konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor maçında Okay'ın kendi kalesine golüyle geriye düşse de 1'i penaltıdan olmak üzere Onuachu'nun 2 ve Muçi'nin golleriye 3 puanı aldı.