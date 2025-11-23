Yeni Şafak
Kars’ın 'kayıp' köyü: Baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıktı

11:2423/11/2025, Pazar
G: 23/11/2025, Pazar
AA
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle daha önce sular altında kalan köy evleri ve tarihi binalar tekrar gün yüzüne çıktı. Kars-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan köyde görünür hale gelen yapılar havadan görüntülendi.

İlçeye 28 kilometre uzaklıkta Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Karakurt HES Barajı'nın tamamlanıp 8 Şubat 2020'de su tutulmaya başlamasının ardından köy, tamamen su altında kaldı.

Baraj kapaklarının kısmen açılmasıyla su seviyesi düşünce köydeki evler, cami, kilise ve bazı tarihi binalar gün yüzüne çıktı.

Su seviyesinin düşmesiyle eski köye ait yapıların kalıntıları, cami ve kilisenin görünür hale gelmesi ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Kars-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan köyde görünür hale gelen yapılar dronla havadan görüntülendi.

